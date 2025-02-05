Україна закликала Британію масштабувати інвестиції в виробництво зброї

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з британським колегою Девідом Ламмі розширення далекобійних спроможностей України. Київ закликав Британію масштабувати інвестиції в українське виробництво зброї.

Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС.

У ході переговорів дипломати обговорили подальшу військову допомогу Україні, збільшення ціни війни для агресора, зміцнення обороноздатності та стійкості України, а також посилення санкційного тиску на росію. Сторони погодилися, що єдиним реалістичним шляхом до завершення російської агресії є втілення концепції "мир завдяки силі".

Сибіга висловив глибоку вдячність Великій Британії за оголошення нового пакету підтримки України на 55 мільйонів фунтів.

Це фінансування соціальних, гуманітарних та енергетичних програм посилить нашу стійкість, і ця допомога зараз дуже вчасна