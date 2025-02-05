Україна закликала Британію масштабувати інвестиції в виробництво зброї
Київ • УНН
Міністр Сибіга обговорив з британським колегою Ламмі розширення військової співпраці та нову допомогу на 55 млн фунтів. Британія надасть кошти на соціальні програми та продовжить підготовку українських військових.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з британським колегою Девідом Ламмі розширення далекобійних спроможностей України. Київ закликав Британію масштабувати інвестиції в українське виробництво зброї.
Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС.
У ході переговорів дипломати обговорили подальшу військову допомогу Україні, збільшення ціни війни для агресора, зміцнення обороноздатності та стійкості України, а також посилення санкційного тиску на росію. Сторони погодилися, що єдиним реалістичним шляхом до завершення російської агресії є втілення концепції "мир завдяки силі".
Сибіга висловив глибоку вдячність Великій Британії за оголошення нового пакету підтримки України на 55 мільйонів фунтів.
Це фінансування соціальних, гуманітарних та енергетичних програм посилить нашу стійкість, і ця допомога зараз дуже вчасна
Глава МЗС також подякував Великій Британії за підготовку декількох десятків тисяч українських військових у межах програми Interflex та обговорив зі своїм колегою можливості її розширення. Окрему увагу дипломати приділили розвитку оборонної промисловості, зокрема розширенню далекобійних спроможностей України.
Пріоритетом є виробництво дронів, які відіграють важливу роль у сучасних бойових операціях. Я закликав британську сторону масштабувати інвестиції в українське виробництво зброї
Глава МЗС повідомив, що сторони погодилися із необхідністю подальшого використання заморожених російських активів для підтримки України.
Найближчим часом розпочнеться використання коштів з наданої Британією позики в понад два мільярди фунтів, отриманих із цих активів.
Доповнення
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі приїхав до України з новим пакетом підтримки на 55 млн фунтів стерлінгів (66 млн євро).