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Украина призвала Британию масштабировать инвестиции в производство оружия

Киев  •  УНН

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Министр Сибига обсудил с британским коллегой Ламми расширение военного сотрудничества и новую помощь на 55 млн фунтов. Великобритания предоставит средства на социальные программы и продолжит подготовку украинских военных.

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с британским коллегой Дэвидом Ламми расширение дальнобойных возможностей Украины. Киев призвал Британию масштабировать инвестиции в украинское производство оружия.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на МИД.

В ходе переговоров дипломаты обсудили дальнейшую военную помощь Украине, увеличение цены войны для агрессора, укрепление обороноспособности и устойчивости Украины, а также усиление санкционного давления на Россию. Стороны согласились, что единственным реалистичным путем к завершению российской агрессии является воплощение концепции «мир благодаря силе».

Сибига выразил глубокую благодарность Великобритании за объявление нового пакета поддержки Украины на 55 миллионов фунтов.

Это финансирование социальных, гуманитарных и энергетических программ усилит нашу устойчивость, и эта помощь сейчас очень своевременна

- подчеркнул Сибига.

Глава МИД также поблагодарил Великобританию за подготовку нескольких десятков тысяч украинских военных в рамках программы Interflex и обсудил со своим коллегой возможности ее расширения. Отдельное внимание дипломаты уделили развитию оборонной промышленности, в частности расширению дальнобойных возможностей Украины.

Приоритетом является производство дронов, которые играют важную роль в современных боевых операциях. Я призвал британскую сторону масштабировать инвестиции в украинское производство оружия

- сказал Сибига.

Глава МИД сообщил, что стороны согласились с необходимостью дальнейшего использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

В ближайшее время начнется использование средств из предоставленного Британией займа в более чем два миллиарда фунтов, полученных из этих активов.

Дополнение

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми приехал в Украину с новым пакетом поддержки на 55 млн фунтов стерлингов (66 млн евро). 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
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