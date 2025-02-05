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Леммі приїхав до України з новим пакетом допомоги: на що підуть понад 60 млн євро

Леммі приїхав до України з новим пакетом допомоги: на що підуть понад 60 млн євро

Київ • УНН

 • 24959 перегляди

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибув до Києва з пакетом допомоги на 55 млн фунтів. Кошти спрямують на енергетичні проекти, підтримку бізнесу та соціальні послуги.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі приїхав до України з новим пакетом підтримки на 55 млн фунтів стерлінгів (66 млн євро), пише УНН з посиланням на повідомлення британського МЗС.

Деталі

"Нова підтримка Великої Британії на загальну суму 55 млн фунтів стерлінгів підвищить стійкість і зростання у Великій Британії та Україні", - ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час свого другого офіційного візиту до Києва Леммі оголосить про виділення 17 млн ​​фунтів стерлінгів (20,5 млн євро) на інноваційні енергетичні проекти для підтримки відновлення та стійкості енергетичної системи України.

Зміцнюючи приватний сектор України та стійкість малого та середнього бізнесу, нова програма економічного відновлення, оголошена британським прем'єр-міністром у межах 100-річного партнерства, отримає підтримку у 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12 млн євро), щоб допомогти оновити, відновити та реформувати економіку України для майбутнього.

Ще 25 мільйонів фунтів стерлінгів (30 млн євро) британського фінансування підтримають Україну у зміцненні більш інклюзивних, ефективних та дієвих соціальних систем та послуг. 

Також вказано, що Велика Британія надає 3 мільйони фунтів стерлінгів (3,6 млн євро) на поставки українського зерна та іншої продовольчої продукції до Сирії.

У межах візиту голови британського МЗС він, як повідомляється, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною.

Голова британського МЗС прибув до України з важливим візитом05.02.25, 09:23 • 39078 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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