Лэмми приехал в Украину с новым пакетом помощи: на что пойдут более 60 млн евро
Киев • УНН
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыл в Киев с пакетом помощи на 55 млн фунтов. Средства направят на энергетические проекты, поддержку бизнеса и социальные услуги.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приехал в Украину с новым пакетом поддержки на 55 млн фунтов стерлингов (66 млн евро), пишет УНН со ссылкой на сообщение британского МИД.
Детали
"Новая поддержка Великобритании на общую сумму 55 млн фунтов стерлингов повысит устойчивость и рост в Великобритании и Украине", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время своего второго официального визита в Киев Лэмми объявит о выделении 17 млн фунтов стерлингов (20,5 млн евро) на инновационные энергетические проекты для поддержки восстановления и устойчивости энергетической системы Украины.
Укрепляя частный сектор Украины и устойчивость малого и среднего бизнеса, новая программа экономического восстановления, объявленная британским премьер-министром в рамках 100-летнего партнерства, получит поддержку в 10 миллионов фунтов стерлингов (12 млн евро), чтобы помочь обновить, восстановить и реформировать экономику Украины для будущего.
Еще 25 миллионов фунтов стерлингов (30 млн евро) британского финансирования поддержат Украину в укреплении более инклюзивных, эффективных и действенных социальных систем и услуг.
Также указано, что Великобритания предоставляет 3 миллиона фунтов стерлингов (3,6 млн евро) на поставки украинского зерна и другой продовольственной продукции в Сирию.
В рамках визита главы британского МИД он, как сообщается, встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, премьер-министром Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной.
Глава британского МИД прибыл в Украину с важным визитом05.02.25, 09:23 • 18604 просмотра