Глава британского МИД прибыл в Украину с важным визитом

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приехал в Украину, чтобы обсудить совместные проекты и усиление безопасности. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в среду в Telegram, пишет УНН.

Приветствую государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Лэмми на украинской земле. Будем говорить о дальнейшем сотрудничестве и совместных проектах для усиления безопасности Украины. Благодарен, что Великобритания в эти тяжелые времена всегда с нами