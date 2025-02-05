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Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
06:49 • 40910 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава британского МИД прибыл в Украину с важным визитом

Глава британского МИД прибыл в Украину с важным визитом

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Украину для обсуждения совместных проектов. Визит направлен на усиление безопасности и дальнейшее сотрудничество между странами.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приехал в Украину, чтобы обсудить совместные проекты и усиление безопасности. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в среду в Telegram, пишет УНН.

Приветствую государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Лэмми на украинской земле. Будем говорить о дальнейшем сотрудничестве и совместных проектах для усиления безопасности Украины. Благодарен, что Великобритания в эти тяжелые времена всегда с нами

- сообщил Залужный.

Дополнение 

Последний раз Дэвид Лэмми был в Украине еще до инаугурации президента США Дональда Трампа.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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