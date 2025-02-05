Голова британського МЗС прибув до України з важливим візитом

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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відвідав Україну для обговорення спільних проектів. Візит спрямований на посилення безпеки та подальшу співпрацю між країнами.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі приїхав до України, аби обговорити спільні проєкти та посилення безпеки. Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний у середу у Telegram, пише УНН.

Вітаю державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Леммі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України. Вдячний, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з нами

- повідомив Залужний.

Доповнення 

Востаннє Девід Леммі був в Україні ще до інавгурації президента США Дональда Трампа.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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