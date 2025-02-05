Голова британського МЗС прибув до України з важливим візитом

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі приїхав до України, аби обговорити спільні проєкти та посилення безпеки. Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний у середу у Telegram, пише УНН.

Вітаю державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Леммі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України. Вдячний, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з нами - повідомив Залужний.

Доповнення

Востаннє Девід Леммі був в Україні ще до інавгурації президента США Дональда Трампа.