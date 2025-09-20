Україна закликає до посилення тиску на москву після вторгнення винищувачів рф в Естонію - Сибіга
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити політичний та економічний тиск на москву. Це сталося після вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії, що розцінюється як ескалація конфлікту та загроза трансатлантичній безпеці.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на необхідності посилити політичний та економічний тиск на москву після вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії. Про це пише УНН із посиланням на його допис у соцмережах.
Сьогоднішнє вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії є черговою ескалацією конфлікту з боку росії та прямою загрозою трансатлантичній безпеці
Він також закликав союзників посилити санкційний, політичний та економічний тиск на москву, аби не заохочувати подальшу агресію.
Доки це не отримає справді сильної відповіді, москва ставатиме лише більш зарозумілою та агресивно
Нагадаємо
19 вересня 3 російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. Уряд Естонії, в свою чергу, вирішив звернутися до НАТО для консультацій за статтею 4 Північноатлантичного договору.
