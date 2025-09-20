$41.250.05
18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
19 вересня, 12:05
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
19 вересня, 11:23
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
19 вересня, 07:43
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
19 вересня, 06:26
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
МіГ-31
TikTok
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Свіфт

Україна закликає до посилення тиску на москву після вторгнення винищувачів рф в Естонію - Сибіга

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити політичний та економічний тиск на москву. Це сталося після вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії, що розцінюється як ескалація конфлікту та загроза трансатлантичній безпеці.

Україна закликає до посилення тиску на москву після вторгнення винищувачів рф в Естонію - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на необхідності посилити політичний та економічний тиск на москву після вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії. Про це пише УНН із посиланням на його допис у соцмережах.

Сьогоднішнє вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії є черговою ескалацією конфлікту з боку росії та прямою загрозою трансатлантичній безпеці

- йдеться у заяві Сибіги.

Він також закликав союзників посилити санкційний, політичний та економічний тиск на москву, аби не заохочувати подальшу агресію.

Доки це не отримає справді сильної відповіді, москва ставатиме лише більш зарозумілою та агресивно

- заявив він.

Нагадаємо

19 вересня 3 російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. Уряд Естонії, в свою чергу, вирішив звернутися до НАТО для консультацій за статтею 4 Північноатлантичного договору.

Війна рф проти України показала, що весь Євросоюз має готуватися до оборони - президент Литви10.09.25, 01:21

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
НАТО
МіГ-31
Естонія