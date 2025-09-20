Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул необходимость усилить политическое и экономическое давление на москву после вторжения трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Об этом пишет УНН со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Сегодняшнее вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии является очередной эскалацией конфликта со стороны россии и прямой угрозой трансатлантической безопасности

Он также призвал союзников усилить санкционное, политическое и экономическое давление на москву, чтобы не поощрять дальнейшую агрессию.

Пока это не получит действительно сильного ответа, москва будет становиться только более высокомерной и агрессивной