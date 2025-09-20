Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить политическое и экономическое давление на москву. Это произошло после вторжения трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии, что расценивается как эскалация конфликта и угроза трансатлантической безопасности.
Сегодняшнее вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии является очередной эскалацией конфликта со стороны россии и прямой угрозой трансатлантической безопасности
Он также призвал союзников усилить санкционное, политическое и экономическое давление на москву, чтобы не поощрять дальнейшую агрессию.
Пока это не получит действительно сильного ответа, москва будет становиться только более высокомерной и агрессивной
Напомним
19 сентября 3 российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. Правительство Эстонии, в свою очередь, решило обратиться к НАТО для консультаций по статье 4 Североатлантического договора.
