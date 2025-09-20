Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига

$41.250.05
48.780.01
ukenru
18:48 • 7502 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23 • 14028 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 15241 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 19073 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 31378 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 22794 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 30092 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 37620 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 42670 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 59019 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 12330 просмотра
Дефицит топлива охватил 20 регионов РФ, цена бензина достигла исторического максимума - внешняя разведкаPhoto19 сентября, 14:15 • 7812 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 19858 просмотра
Силы беспилотных систем уничтожили переправу и несколько танков противника: видеоVideo16:12 • 3768 просмотра
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинкуPhoto19:12 • 8132 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 19905 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 31378 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 30092 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 59019 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 64955 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 19074 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 19905 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 12361 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 16960 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 19488 просмотра
Актуальное
МиГ-31
ТикТок
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
СВИФТ

Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить политическое и экономическое давление на москву. Это произошло после вторжения трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии, что расценивается как эскалация конфликта и угроза трансатлантической безопасности.

Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул необходимость усилить политическое и экономическое давление на москву после вторжения трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Об этом пишет УНН со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Сегодняшнее вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии является очередной эскалацией конфликта со стороны россии и прямой угрозой трансатлантической безопасности

- говорится в заявлении Сибиги.

Он также призвал союзников усилить санкционное, политическое и экономическое давление на москву, чтобы не поощрять дальнейшую агрессию.

Пока это не получит действительно сильного ответа, москва будет становиться только более высокомерной и агрессивной

- заявил он.

Напомним

19 сентября 3 российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. Правительство Эстонии, в свою очередь, решило обратиться к НАТО для консультаций по статье 4 Североатлантического договора.

Война РФ против Украины показала, что весь Евросоюз должен готовиться к обороне – президент Литвы10.09.25, 01:21 • 4657 просмотров

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
Андрей Сибига
НАТО
МиГ-31
Эстония