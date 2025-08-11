Україна зафіксувала за місяць понад 600 нових випадків ВІЛ та 200 - СНІДу

$41.390.07
48.190.08
ukenru
12:35 • 28992 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23 • 52783 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 40181 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 97414 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 111743 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 98086 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 69573 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 117973 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 206413 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129676 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
7.2м/с
46%
752мм
Популярнi новини
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT11 серпня, 06:46 • 91812 перегляди
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України08:11 • 32630 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 45305 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення10:29 • 34141 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно10:52 • 35335 перегляди
Публікації
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto12:35 • 28972 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно10:52 • 35923 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 45912 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
10:23 • 52761 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 97398 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Андрій Єрмак
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto12:35 • 28995 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 92058 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 206413 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 356186 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 258783 перегляди
Актуальне
Facebook
Безпілотний літальний апарат
The Hill
Х-101
Пістолет

Україна зафіксувала за місяць понад 600 нових випадків ВІЛ та 200 - СНІДу

Київ • УНН

 • 326 перегляди

У липні 2025 року в Україні зареєстровано 636 нових випадків ВІЛ-інфекції. 77 людей померли від хвороб, зумовлених СНІДом.

Україна зафіксувала за місяць понад 600 нових випадків ВІЛ та 200 - СНІДу

В Україні за липень зареєстровано 636 нових випадків ВІЛ-інфекції, понад 200 випадків СНІДу, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ у понеділок, пише УНН.

Деталі

"У липні 2025 року в Україні офіційно зареєстровано 636 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 217 пацієнтів вперше діагностовано СНІД, 77 людей померли від хвороб, зумовлених СНІДом", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2025 року серед вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції такі:

  • статевий - 530;
    • парентеральний (уведення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом) - 97;
      • від матері дитині - 3;
        • шлях інфікування не визначено - 6.

          Вакцину від ВІЛ не винайшли: Голубовська про препарат Yeztugo23.06.25, 18:43 • 3016 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Здоров'я
          Україна