Україна зафіксувала за місяць понад 600 нових випадків ВІЛ та 200 - СНІДу
Київ • УНН
У липні 2025 року в Україні зареєстровано 636 нових випадків ВІЛ-інфекції. 77 людей померли від хвороб, зумовлених СНІДом.
Деталі
"У липні 2025 року в Україні офіційно зареєстровано 636 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 217 пацієнтів вперше діагностовано СНІД, 77 людей померли від хвороб, зумовлених СНІДом", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2025 року серед вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції такі:
- статевий - 530;
- парентеральний (уведення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом) - 97;
- від матері дитині - 3;
- шлях інфікування не визначено - 6.
