Украина зафиксировала за месяц более 600 новых случаев ВИЧ и 200 - СПИДа
Киев • УНН
В Украине в июле зарегистрировано 636 новых случаев ВИЧ-инфекции, более 200 случаев СПИДа, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в понедельник, пишет УНН.
Детали
"В июле 2025 года в Украине официально зарегистрировано 636 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 217 пациентов впервые диагностирован СПИД, 77 человек умерли от болезней, обусловленных СПИДом", - говорится в сообщении.
Как указано, пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2025 года среди впервые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции следующие:
- половой - 530;
- парентеральный (введение наркотических веществ инъекционным путем) - 97;
- от матери ребенку - 3;
- путь инфицирования не определен - 6.
