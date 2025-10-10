Україна забезпечена пальним: дефіциту не передбачається
Київ • УНН
Паливний ринок України стабільний, готовий до зростання попиту через відключення електроенергії. Експерт Сергій Куюн заявив про диверсифіковану систему постачання та відсутність дефіциту пального.
Паливний ринок України залишається стабільним і готовим до можливого зростання попиту через відключення електроенергії. За словами експерта з паливного ринку, директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, система постачання пального добре диверсифікована. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів пише УНН.
Деталі
Куюн зазначив, що система постачання дуже диверсифікована", і навіть за умов зростання споживання у зв’язку з відключеннями світла є запас потужності.
Ринок працює дуже гарно, у нас дуже диверсифікована система постачання. Я не бачу зараз будь-яких проблем з пальним. Крім того, завершився сезон активного споживання пального. Відповідно, у нас буде більше можливостей...додатковий запас потужності, якщо споживання пального зараз буде зростати, наприклад, через активне використання генераторів
На запитання чи прогнозується дефіцит палива, Куюн відповів:
Ні, не прогнозується
