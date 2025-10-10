Украина обеспечена топливом: дефицита не предвидится
Топливный рынок Украины стабилен, готов к росту спроса из-за отключений электроэнергии. Эксперт Сергей Куюн заявил о диверсифицированной системе поставок и отсутствии дефицита топлива.
Топливный рынок Украины остается стабильным и готовым к возможному росту спроса из-за отключений электроэнергии. По словам эксперта по топливному рынку, директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, система поставок топлива хорошо диверсифицирована. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.
Куюн отметил, что система поставок очень диверсифицирована, и даже в условиях роста потребления в связи с отключениями света есть запас мощности.
Рынок работает очень хорошо, у нас очень диверсифицированная система поставок. Я не вижу сейчас каких-либо проблем с топливом. Кроме того, завершился сезон активного потребления топлива. Соответственно, у нас будет больше возможностей... дополнительный запас мощности, если потребление топлива сейчас будет расти, например, из-за активного использования генераторов
На вопрос, прогнозируется ли дефицит топлива, Куюн ответил:
Нет, не прогнозируется
