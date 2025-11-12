Україна вибилась у світові лідери з виробництва дронів - Bloomberg

$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20894 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51342 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47856 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51177 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48965 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44861 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60789 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62888 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82376 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132092 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17339 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13677 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23872 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 8306 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14008 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51754 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70514 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46484 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65230 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132095 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14346 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24214 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22668 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61906 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62119 перегляди
Україна вибилась у світові лідери з виробництва дронів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 4694 перегляди

Україна стрімко розвиває власне виробництво безпілотників, випускаючи близько 4 мільйонів одиниць щорічно. Це дозволило зміцнити позиції на ринках та задовольнити попит, зокрема, з боку США і НАТО.

Україна вибилась у світові лідери з виробництва дронів - Bloomberg

Україна за короткий час вийшла у світові лідери з виробництва безпілотників: вона стрімко розвиває власне виробництво і формує нову архітектуру власної оборонної промисловості. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як зазначає видання, щорічно в Україні виробляють близько 4 мільйонів безпілотників різних типів. Йдеться, зокрема, про FPV - дрони, а також про далекобійні ударні системи.

Зростання виробництва дронів стало можливим через потреби оперативної реакції на російську агресію, а також через підвищений попит з боку США і НАТО, повідомляє Bloomberg. У тексті видання йдеться про те, що це дозволило Україні зміцнити свої позиції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Нагадаємо

У Міністерстві оборони України заявили про допуск до експлуатації понад ста нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва за останній місяць поточного року. Серед новинок зафіксовані безпілотні авіаційні комплекси, системи РЕБ, артилерійські снаряди великого калібру.

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Війна в Україні
НАТО
Сполучені Штати Америки
Україна