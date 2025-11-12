Україна вибилась у світові лідери з виробництва дронів - Bloomberg
Київ • УНН
Україна стрімко розвиває власне виробництво безпілотників, випускаючи близько 4 мільйонів одиниць щорічно. Це дозволило зміцнити позиції на ринках та задовольнити попит, зокрема, з боку США і НАТО.
Україна за короткий час вийшла у світові лідери з виробництва безпілотників: вона стрімко розвиває власне виробництво і формує нову архітектуру власної оборонної промисловості. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Як зазначає видання, щорічно в Україні виробляють близько 4 мільйонів безпілотників різних типів. Йдеться, зокрема, про FPV - дрони, а також про далекобійні ударні системи.
Зростання виробництва дронів стало можливим через потреби оперативної реакції на російську агресію, а також через підвищений попит з боку США і НАТО, повідомляє Bloomberg. У тексті видання йдеться про те, що це дозволило Україні зміцнити свої позиції на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Нагадаємо
У Міністерстві оборони України заявили про допуск до експлуатації понад ста нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва за останній місяць поточного року. Серед новинок зафіксовані безпілотні авіаційні комплекси, системи РЕБ, артилерійські снаряди великого калібру.