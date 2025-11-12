Украина выбилась в мировые лидеры по производству дронов - Bloomberg

$41.960.02
48.540.04
ukenru
Эксклюзив
07:33 • 6088 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 31152 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 34662 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 54349 просмотра
В среду графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 57708 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 89093 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 46720 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 72928 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 59172 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 24133 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Наркопреступность среди подростков в Луганской области выросла в четыре раза с начала 2025 года - ЦНС11 ноября, 23:51 • 18682 просмотра
Трамп: США заплатят $3 трлн, если Верховный суд отменит тарифы12 ноября, 01:24 • 12185 просмотра
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo12 ноября, 02:27 • 19425 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 11211 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 6618 просмотра
публикации
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 1714 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 89106 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 62530 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 72938 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 59176 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Герман Галущенко
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Великобритания
Германия
Италия
Эстония
Реклама
УНН Lite
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 7368 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 11580 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 21047 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 36020 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 40903 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Нефть марки Brent
Шахед-136
Сериал

Украина выбилась в мировые лидеры по производству дронов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Украина стремительно развивает собственное производство беспилотников, выпуская около 4 миллионов единиц ежегодно. Это позволило укрепить позиции на рынках и удовлетворить спрос, в частности, со стороны США и НАТО.

Украина выбилась в мировые лидеры по производству дронов - Bloomberg

Украина за короткое время вышла в мировые лидеры по производству беспилотников: она стремительно развивает собственное производство и формирует новую архитектуру собственной оборонной промышленности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как отмечает издание, ежегодно в Украине производят около 4 миллионов беспилотников различных типов. Речь идет, в частности, о FPV-дронах, а также о дальнобойных ударных системах.

Рост производства дронов стал возможным из-за потребностей оперативной реакции на российскую агрессию, а также из-за повышенного спроса со стороны США и НАТО, сообщает Bloomberg. В тексте издания говорится о том, что это позволило Украине укрепить свои позиции на внутреннем и внешнем рынках.

Напомним

В Министерстве обороны Украины заявили о допуске к эксплуатации более ста новых образцов вооружения и военной техники отечественного производства за последний месяц текущего года. Среди новинок зафиксированы беспилотные авиационные комплексы, системы РЭБ, артиллерийские снаряды крупного калибра.

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Война в Украине
НАТО
Соединённые Штаты
Украина