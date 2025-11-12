Украина выбилась в мировые лидеры по производству дронов - Bloomberg
Киев • УНН
Украина стремительно развивает собственное производство беспилотников, выпуская около 4 миллионов единиц ежегодно. Это позволило укрепить позиции на рынках и удовлетворить спрос, в частности, со стороны США и НАТО.
Украина за короткое время вышла в мировые лидеры по производству беспилотников: она стремительно развивает собственное производство и формирует новую архитектуру собственной оборонной промышленности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Как отмечает издание, ежегодно в Украине производят около 4 миллионов беспилотников различных типов. Речь идет, в частности, о FPV-дронах, а также о дальнобойных ударных системах.
Рост производства дронов стал возможным из-за потребностей оперативной реакции на российскую агрессию, а также из-за повышенного спроса со стороны США и НАТО, сообщает Bloomberg. В тексте издания говорится о том, что это позволило Украине укрепить свои позиции на внутреннем и внешнем рынках.
Напомним
В Министерстве обороны Украины заявили о допуске к эксплуатации более ста новых образцов вооружения и военной техники отечественного производства за последний месяц текущего года. Среди новинок зафиксированы беспилотные авиационные комплексы, системы РЭБ, артиллерийские снаряды крупного калибра.