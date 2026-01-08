Україна вперше увійшла до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти

$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
14:11 • 14673 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 19033 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 24512 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 17745 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 14746 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 12458 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17473 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13551 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 51052 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo8 січня, 09:50 • 34949 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo8 січня, 12:02 • 20024 перегляди
У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир 13:29 • 11108 перегляди
На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі13:50 • 8504 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 12297 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto18:39 • 2256 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 12368 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
Ексклюзив
13:48 • 24510 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 69386 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Німеччина
Білий дім
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 36353 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 39492 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 63697 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 82808 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 124226 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Дипломатка

Україна вперше увійшла до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Україна вперше стала членом Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти, глобального органу, що координує досягнення Цілі сталого розвитку 4. Це дає Україні можливість впливати на формування глобальних освітніх пріоритетів.

Україна вперше увійшла до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти

Україна вперше стала членом Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти — глобального органу, який координує досягнення Цілі сталого розвитку 4 "Якісна освіта". Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, пише УНН.

Деталі

За його словами, до складу комітету входять лише 12 країн світу. Регіон Східної Європи у 2026–2027 роках представлятимуть лише Україна та Словаччина, а також Рада Європи.

"Для України це не лише міжнародне визнання, а й реальний інструмент впливу", — наголосив Лісовий.

Міністр зазначив, що участь у Керівному комітеті дає Україні можливість долучатися до формування глобальних освітніх пріоритетів, розвитку міжнародних партнерств і визначення довгострокових цілей освіти після 2030 року з урахуванням українського досвіду та викликів, з якими країна стикається під час війни.

Кабмін пропонує освітні заклади та некритичні підприємства перевести на дистанційку через негоду08.01.26, 20:53 • 550 переглядiв

Ольга Розгон

Освіта
Воєнний стан
Війна в Україні
Оксен Лісовий
ЮНЕСКО
Рада Європи
Словаччина
Україна