Україна вперше увійшла до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти
Київ • УНН
Україна вперше стала членом Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти, глобального органу, що координує досягнення Цілі сталого розвитку 4. Це дає Україні можливість впливати на формування глобальних освітніх пріоритетів.
Україна вперше стала членом Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти — глобального органу, який координує досягнення Цілі сталого розвитку 4 "Якісна освіта". Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, пише УНН.
Деталі
За його словами, до складу комітету входять лише 12 країн світу. Регіон Східної Європи у 2026–2027 роках представлятимуть лише Україна та Словаччина, а також Рада Європи.
"Для України це не лише міжнародне визнання, а й реальний інструмент впливу", — наголосив Лісовий.
Міністр зазначив, що участь у Керівному комітеті дає Україні можливість долучатися до формування глобальних освітніх пріоритетів, розвитку міжнародних партнерств і визначення довгострокових цілей освіти після 2030 року з урахуванням українського досвіду та викликів, з якими країна стикається під час війни.
