Украина впервые вошла в Руководящий комитет ЮНЕСКО по качеству образования
Киев • УНН
Украина впервые стала членом Руководящего комитета ЮНЕСКО по качеству образования, глобального органа, координирующего достижение Цели устойчивого развития 4. Это дает Украине возможность влиять на формирование глобальных образовательных приоритетов.
Украина впервые стала членом Руководящего комитета ЮНЕСКО по качеству образования — глобального органа, который координирует достижение Цели устойчивого развития 4 "Качественное образование". Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, пишет УНН.
Подробности
По его словам, в состав комитета входят всего 12 стран мира. Регион Восточной Европы в 2026–2027 годах будут представлять только Украина и Словакия, а также Совет Европы.
"Для Украины это не только международное признание, но и реальный инструмент влияния", — подчеркнул Лисовой.
Министр отметил, что участие в Руководящем комитете дает Украине возможность участвовать в формировании глобальных образовательных приоритетов, развитии международных партнерств и определении долгосрочных целей образования после 2030 года с учетом украинского опыта и вызовов, с которыми страна сталкивается во время войны.
