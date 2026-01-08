Украина впервые вошла в Руководящий комитет ЮНЕСКО по качеству образования

Украина впервые стала членом Руководящего комитета ЮНЕСКО по качеству образования — глобального органа, который координирует достижение Цели устойчивого развития 4 "Качественное образование". Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, пишет УНН.

Подробности

По его словам, в состав комитета входят всего 12 стран мира. Регион Восточной Европы в 2026–2027 годах будут представлять только Украина и Словакия, а также Совет Европы.

"Для Украины это не только международное признание, но и реальный инструмент влияния", — подчеркнул Лисовой.

Министр отметил, что участие в Руководящем комитете дает Украине возможность участвовать в формировании глобальных образовательных приоритетов, развитии международных партнерств и определении долгосрочных целей образования после 2030 года с учетом украинского опыта и вызовов, с которыми страна сталкивается во время войны.

