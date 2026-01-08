Украина впервые вошла в Руководящий комитет ЮНЕСКО по качеству образования

$42.720.15
49.920.12
ukenru
17:08 • 10717 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
14:11 • 14562 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 18930 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 24398 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 17680 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 14723 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 12443 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17469 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13546 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 51024 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
98%
726мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo8 января, 09:50 • 34824 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo8 января, 12:02 • 19885 просмотра
В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир13:29 • 10982 просмотра
На МКС произошла чрезвычайная ситуация: NASA может досрочно вернуть экипаж на Землю13:50 • 8198 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 12091 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto18:39 • 2156 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов17:08 • 10725 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 12295 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 24407 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 69335 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Германия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 36331 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 39450 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 63673 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 82784 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 124201 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Дипломатка

Украина впервые вошла в Руководящий комитет ЮНЕСКО по качеству образования

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Украина впервые стала членом Руководящего комитета ЮНЕСКО по качеству образования, глобального органа, координирующего достижение Цели устойчивого развития 4. Это дает Украине возможность влиять на формирование глобальных образовательных приоритетов.

Украина впервые вошла в Руководящий комитет ЮНЕСКО по качеству образования

Украина впервые стала членом Руководящего комитета ЮНЕСКО по качеству образования — глобального органа, который координирует достижение Цели устойчивого развития 4 "Качественное образование". Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, пишет УНН.

Подробности

По его словам, в состав комитета входят всего 12 стран мира. Регион Восточной Европы в 2026–2027 годах будут представлять только Украина и Словакия, а также Совет Европы.

"Для Украины это не только международное признание, но и реальный инструмент влияния", — подчеркнул Лисовой.

Министр отметил, что участие в Руководящем комитете дает Украине возможность участвовать в формировании глобальных образовательных приоритетов, развитии международных партнерств и определении долгосрочных целей образования после 2030 года с учетом украинского опыта и вызовов, с которыми страна сталкивается во время войны.

Кабмин предлагает перевести образовательные учреждения и некритические предприятия на дистанционную работу из-за непогоды08.01.26, 20:53 • 506 просмотров

Ольга Розгон

Образование
Военное положение
Война в Украине
Оксен Лисовой
ЮНЕСКО
Совет Европы
Словакия
Украина