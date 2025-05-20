Україна та США обговорили розвиток портів для нацбезпеки та торгівлі: деталі

Заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба взяв участь у програмі "Зміцнення системи управління портами", організованій за підтримки Держдепартаменту США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Деталі

Дана програма п’ять штатів і включала офіційні візити у Вашингтоні, а також портів та інших інституцій таких міст США, як Балтімор, Джексонвіль, Талса та Лос-Анджелес.

Українська і американські сторони обговорили обговорили розвиток портової інфраструктури як важливого елементу національної безпеки, захист ланцюгів постачання та підтримку відкритої міжнародної торгівлі.

Також окрему увагу сторони приділили темі децентралізації. У Джорджтаунському університеті учасники зустрічі вивчили, як федеральна система управління США розподіляє відповідальність за критичну інфраструктуру між рівнями влади.

Андрій Кашуба презентував американським партнерам українсько-естонський план відновлення портової галузі. Даний документ не лише передбачає відновлення пошкодженої через російську агресію інфраструктури, а також глибоку трансформацію системи управління з акцентом на прозорість, ефективність і партнерство.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа планувала використати кошти іноземної допомоги США для фінансування програми добровільної репатріації мігрантів. Зокрема, йшлось і про українців.