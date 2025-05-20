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Украина и США обсудили развитие портов для нацбезопасности и торговли: детали

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Заместитель министра развития общин Андрей Кашуба принял участие в программе в США. Обсудили развитие портов как элемент нацбезопасности, защиту поставок и децентрализацию.

Украина и США обсудили развитие портов для нацбезопасности и торговли: детали

Заместитель министра развития общин и территорий Андрей Кашуба принял участие в программе "Укрепление системы управления портами", организованной при поддержке Госдепартамента США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Детали

Данная программа пять штатов и включала официальные визиты в Вашингтоне, а также портов и других институций таких городов США, как Балтимор, Джексонвилл, Талса и Лос-Анджелес.

Украинская и американская стороны обсудили развитие портовой инфраструктуры как важного элемента национальной безопасности, защиту цепей поставок и поддержку открытой международной торговли.

Также отдельное внимание стороны уделили теме децентрализации. В Джорджтаунском университете участники встречи изучили, как федеральная система управления США распределяет ответственность за критическую инфраструктуру между уровнями власти.

Андрей Кашуба представил американским партнерам украинско-эстонский план восстановления портовой отрасли. Данный документ не только предусматривает восстановление поврежденной из-за российской агрессии инфраструктуры, а также глубокую трансформацию системы управления с акцентом на прозрачность, эффективность и партнерство.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа планировала использовать средства иностранной помощи США для финансирования программы добровольной репатриации мигрантов. В частности, речь шла и об украинцах.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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