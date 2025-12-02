Україна та Румунія продовжили обмеження руху через пункт пропуску Сігету Мармацієй – Солотвино

Державна митна служба України повідомила про продовження тимчасових обмежень дорожнього руху на кордоні з Румунією через ремонт мосту через річку Тиса. Про це українські митники інформують з посиланням на МЗС Румунії у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За даними МЗС Румунії, у пункті пропуску "Солотвино – Сігету Мармацієй" рух автомобілів буде частково припинено ще на 22 доби – з 2 грудня 2025 року. Обмеження діятимуть щодня з 09:00 до 16:00 у зв’язку з продовженням робіт на прикордонному мосту.

Пішохідний перехід працюватиме у штатному режимі. Митна служба закликала подорожувальників враховувати ці зміни та, за можливості, обирати інші пункти пропуску на українсько-румунському кордоні.

