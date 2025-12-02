Украина и Румыния продлили ограничения движения через пункт пропуска Сигету Мармацией – Солотвино
Киев • УНН
Украина и Румыния продлили ограничения движения через пункт пропуска Сигету Мармацией – Солотвино до 2 декабря 2025 года. Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 16:00 из-за ремонта моста через реку Тиса.
Государственная таможенная служба Украины сообщила о продлении временных ограничений дорожного движения на границе с Румынией из-за ремонта моста через реку Тиса. Об этом украинские таможенники информируют со ссылкой на МИД Румынии в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
По данным МИД Румынии, в пункте пропуска "Солотвино – Сигету Мармацией" движение автомобилей будет частично прекращено еще на 22 суток – со 2 декабря 2025 года. Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 16:00 в связи с продолжением работ на пограничном мосту.
Пешеходный переход будет работать в штатном режиме. Таможенная служба призвала путешественников учитывать эти изменения и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска на украинско-румынской границе.
