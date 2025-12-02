$42.340.08
12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

Хранитель

Украина и Румыния продлили ограничения движения через пункт пропуска Сигету Мармацией – Солотвино

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Украина и Румыния продлили ограничения движения через пункт пропуска Сигету Мармацией – Солотвино до 2 декабря 2025 года. Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 16:00 из-за ремонта моста через реку Тиса.

Украина и Румыния продлили ограничения движения через пункт пропуска Сигету Мармацией – Солотвино

Государственная таможенная служба Украины сообщила о продлении временных ограничений дорожного движения на границе с Румынией из-за ремонта моста через реку Тиса. Об этом украинские таможенники информируют со ссылкой на МИД Румынии в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

По данным МИД Румынии, в пункте пропуска "Солотвино – Сигету Мармацией" движение автомобилей будет частично прекращено еще на 22 суток – со 2 декабря 2025 года. Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 16:00 в связи с продолжением работ на пограничном мосту.

Пешеходный переход будет работать в штатном режиме. Таможенная служба призвала путешественников учитывать эти изменения и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска на украинско-румынской границе.

В поездах разрешили пограничный контроль без длительных остановок на границе: где будет работать26.11.25, 12:33 • 2633 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Государственная граница Украины
Румыния
Украина