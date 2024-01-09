Україна рухається до децентралізованої генерації, яка менш вразлива до атак рф – Шмигаль
Київ • УНН
Україна просувається до децентралізованої енергетики, менш вразливої до російських атак. На Хмельниччині встановлена перша когенераційна установка.
Україна рухається до децентралізованої генерації, яка менш вразлива до атак російських терористів. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
В енергетичній сфері Україна постійно відчуває надійну підтримку партнерів. Завдяки допомозі USAID на Хмельниччині встановлена перша когенераційна установка, що живить критичну, соціальну інфраструктуру та житло. Нагадаю, що в грудні eряд спростив процедуру розміщення таких установок
Деталі
Він нагадав, що ще п’ять газових турбін незабаром Україна отримає від Японії. Вони додадуть до енергосистеми 200 МВт електроенергії.
Таким чином рухаємося до децентралізованої генерації, яка менш вразлива до атак російських терористів
Доповнення
Українська енергосистема зараз працює стабільно. Чергова комбінована атака ворога, в якій він застосував ракети та ударні дрони "shahed", важких наслідків не мала. Проте, у низці регіонів є ускладнення, пов’язані з негодою. Тому українців просять заощаджувати електроенергію.