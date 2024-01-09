Украина движется к децентрализованной генерации, которая менее уязвима к атакам рф - Шмыгаль

Украина движется к децентрализованной генерации, которая менее уязвима к атакам российских террористов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

В энергетической сфере Украина постоянно чувствует надежную поддержку партнеров. Благодаря помощи USAID в Хмельницкой области установлена первая когенерационная установка, питающая критическую, социальную инфраструктуру и жилье. Напомню, что в декабре правительство упростило процедуру размещения таких установок - сказал Шмыгаль.

Детали

Он напомнил, что еще пять газовых турбин вскоре Украина получит от Японии. Они добавят к энергосистеме 200 МВт электроэнергии.

Таким образом движемся к децентрализованной генерации, которая менее уязвима к атакам российских террористов - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Украинская энергосистема сейчас работает стабильно. Очередная комбинированная атака врага, в которой он применил ракеты и ударные дроны "shahed", тяжелых последствий не имела. Однако, в ряде регионов есть осложнения, связанные с непогодой. Поэтому украинцев просят экономить электроэнергию.