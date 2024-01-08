Енергосистема працює стабільно, важких наслідків ранкова атака рф не принесла - Укренерго

В Україні енергосистема зараз працює стабільно. Важких наслідків ранкова комбінована атака ворога, із застосуванням шахедів та ракет, не принесла. Але є ускладнення в низці регіонів, пов’язані з негодою. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає УНН.

"Енергосистема працює стабільно. Важких наслідків сьогоднішня ранкова комбінована атака не принесла, тому в принципі можемо говорити, що страшних, катастрофічних результатів точно немає. Скоріше є ускладнення, які пов'язані з погодою в ряді регіонів. Через мороз, налипання ожеледиці на проводах, сильний вітер, були пориви проводів на лініях електропередач в ряді регіонів, зокрема й на півдні. Це спричинило знеструмлення цілого ряду населених пунктів", - розповів Кудрицький.

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За його словами, фахівці з обленерго працюють над відновленням живлення споживачів.

Також керівник "Укренерго" підкреслив, що ситуація в енергосистемі контрольована, є певний запас міцності. Але, на жаль він не такий великий, як би хотілось, тому енергетики продовжують закликати громадян ощадливо споживати електроенергію в наступні декілька днів, щоб допомогти енергосистемі.

"Економія електроенергії громадянами має певний позитивний вплив на роботу енергосистеми. Ми його оцінюємо як еквівалент роботи 2-3 стандартних блоків теплової генерації, тобто це близько 200-400 мегават. Це досить багато для нас. Дефіцити, про які ми час від часу говоримо, як раз часто складають декілька сотень мегават потужності. Тому економія дуже допомагає, без неї було б набагато важче", - пояснив Кудрицький.