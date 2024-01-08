Энергосистема работает стабильно, тяжелых последствий утренняя атака рф не принесла - Укрэнерго
Киев • УНН
Энергосистема Украины остается стабильной после недавних обстрелов, с перебоями, связанными только с погодными условиями. Граждан просят экономить электроэнергию.
В Украине энергосистема сейчас работает стабильно. Тяжелых последствий утренняя комбинированная атака врага, с применением шахедов и ракет, не принесла. Но есть осложнения в ряде регионов, связанные с непогодой. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.
"Энергосистема работает стабильно. Тяжелых последствий сегодняшняя утренняя комбинированная атака не принесла, поэтому в принципе можем говорить, что страшных, катастрофических результатов точно нет. Скорее есть осложнения, которые связаны с погодой в ряде регионов. Из-за мороза, налипания гололеда на проводах, сильного ветра, были порывы проводов на линиях электропередач в ряде регионов, в том числе и на юге. Это повлекло обесточивание целого ряда населенных пунктов", - рассказал Кудрицкий.
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По его словам, специалисты из облэнерго работают над восстановлением питания потребителей.
Также руководитель "Укрэнерго" подчеркнул, что ситуация в энергосистеме контролируемая, есть определенный запас прочности. Но, к сожалению он не такой большой, как бы хотелось, поэтому энергетики продолжают призывать граждан экономно потреблять электроэнергию в следующие несколько дней, чтобы помочь энергосистеме.
"Экономия электроэнергии гражданами имеет определенное положительное влияние на работу энергосистемы. Мы его оцениваем как эквивалент работы 2-3 стандартных блоков тепловой генерации, то есть это около 200-400 мегаватт. Это достаточно много для нас. Дефициты, о которых мы время от времени говорим, как раз часто составляют несколько сотен мегаватт мощности. Поэтому экономия очень помогает, без нее было бы гораздо труднее", - пояснил Кудрицкий.
Энергосистема работает стабильно, тяжелых последствий утренняя атака рф не принесла - Укрэнерго
Энергосистема Украины остается стабильной после недавних обстрелов, с перебоями, связанными только с погодными условиями. Граждан просят экономить электроэнергию.
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