Майже 400 населених пунктів знеструмлено через негоду – Укренерго

Сильний вітер, мокрий сніг, ожеледиця вплинули на порушення енергопостачання у понад 200 населених пунктах у Дніпропетровській області, а також десятки - у Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Разом з тим, ранкова масована ракетна атака ворога не мала критичних наслідків для енергосистеми. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" та передає УНН.

Деталі

Ситуація стосовно мережі Укренерго та Обленерго:

Станом на ранок через негоду в Україні - сильний вітер, мокрий сніг, ожеледицю - знеструмлено 396 населених пунктів.

Згідно з інформацією оператора системи передачі України:

У Дніпропетровській області знеструмлено 202 населених пункти;

Кіровоградській – 79;

Миколаївській – 54;

Одеській – 58;

Черкаській – 1. В

Донецькій області понад добу – 4.

В неділю ремонтна бригада "Укренерго" оперативно повернула в роботу високовольтну повітряну лінію 330 кВ у східному регіоні.

На ранок через бойові дії та з інших причин без світла залишається 463 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Знеструмлено одне вугледобувне підприємство в Донецькій області.

Згідно з офіційною інформацією - ранкова масована ракетна атака ворога не мала критичних наслідків для енергосистеми

Пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.

Ситуація щодо споживання

Повідомляється, що 7 січня, добовий максимум споживання був у ввечері на 3,7% вище, ніж відповідний показник у попередню неділю 31 грудня.

Наразі рівень споживання дещо нижчий за прогнозний через ранкову повітряну тривогу та багаточисельні знеструмлення споживачів через негоду.

Оператор попереджає що надвечір, коли буде відновлено енергопостачання знеструмлених споживачів та посилиться похолодання, ситуація може ускладнитись через різке зростання споживання.

В Укренерго звертаються до споживачів з проханням:

Особливо уважно поставитись до використання енергоємних електроприладів в години максимального споживання з 16:00 до 19:00.

Виробництво

Станом на ранок 8 сччня, електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Експорт/Імпорт

Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 2 865 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 469 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Експорт сьогодні не здійснюється.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що енергетики ДТЕК у Київській та Одеській областях готуються до негоди, переходять у посилений режим роботи для ліквідації можливих відключень.

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