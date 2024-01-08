Почти 400 населенных пунктов обесточены из-за непогоды - Укрэнерго

Сильный ветер, мокрый снег, гололедица повлияли на нарушение энергоснабжения в более 200 населенных пунктов в Днепропетровской области, а также десятки - в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Вместе с тем, утренняя массированная ракетная атака врага не имела критических последствий для энергосистемы. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" и передает УНН.

Детали

Ситуация относительно сети Укрэнерго и Облэнерго:

По состоянию на утро из-за непогоды в Украине - сильный ветер, мокрый снег, гололед - обесточены 396 населенных пунктов.

Согласно информации оператора системы передачи Украины:

В Днепропетровской области обесточены 202 населенных пункта;

Кировоградской - 79;

Николаевской - 54;

Одесской - 58;

[Черкасской - 1. В

Донецкой области более суток - 4.

В воскресенье ремонтная бригада "Укрэнерго" оперативно вернула в работу высоковольтную воздушную линию 330 кВ в восточном регионе.

На утро из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 463 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Обесточено одно угледобывающее предприятие в Донецкой области.

Согласно официальной информации - утренняя массированная ракетная атака врага не имела критических последствий для энергосистемы

Пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия существующего спроса.

Ситуация с потреблением

Сообщается, что 7 января, суточный максимум потребления был в вечером на 3,7% выше, чем соответствующий показатель в предыдущее воскресенье 31 декабря.

Сейчас уровень потребления несколько ниже прогнозного из-за утренней воздушной тревоги и многочисленных обесточиваний потребителей из-за непогоды.

Оператор предупреждает, что вечером, когда будет восстановлено энергоснабжение обесточенных потребителей и усилится похолодание, ситуация может осложниться из-за резкого роста потребления.

В Укрэнерго обращаются к потребителям с просьбой:

Особенно внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в часы максимального потребления с 16:00 до 19:00.

Производство

По состоянию на утро 8 января, электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Экспорт/Импорт

Импорт электроэнергии осуществляется днем из Словакии и Румынии. Общий объем 2 865 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 469 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Экспорт сегодня не осуществляется.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что энергетики ДТЭК в Киевской и Одесской областях готовятся к непогоде, переходят в усиленный режим работы для ликвидации возможных отключений.

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