Негода суне на Україну: енергетики на Київщині та Одещині переходять у посилений режим роботи
Київ • УНН
Енергетики ДТЕК у Київській та Одеській областях готуються до негоди, переходять у посилений режим роботи для ліквідації можливих відключень.
Через негоду на Київщині та Одещині енергетики ДТЕК переходять в посилений режим, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
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Як повідомили в ДТЕК, енергетики переходять в посилений режим роботи на Одещині та Київщині.
"У зв’язку з погіршенням погодних умов впродовж 7-9 січня енергетики ДТЕК переходять в посилений режим роботи та готуються максимально швидко ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення", - повідомили в ДТЕК.
Нагадаємо
У неділю в Україні очікується суттєве ускладнення погоди. В Україну з півночі Європи прийдуть сніг, ожеледь та морози.