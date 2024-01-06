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Негода суне на Україну: енергетики на Київщині та Одещині переходять у посилений режим роботи

Негода суне на Україну: енергетики на Київщині та Одещині переходять у посилений режим роботи

Київ • УНН

 • 57367 перегляди

Енергетики ДТЕК у Київській та Одеській областях готуються до негоди, переходять у посилений режим роботи для ліквідації можливих відключень.

Через негоду на Київщині та Одещині енергетики ДТЕК переходять в посилений режим, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Деталі

Як повідомили в ДТЕК, енергетики переходять в посилений режим роботи на Одещині та Київщині.

"У зв’язку з погіршенням погодних умов впродовж 7-9 січня енергетики ДТЕК переходять в посилений режим роботи та готуються максимально швидко ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо

У неділю в Україні очікується суттєве ускладнення погоди. В Україну з півночі Європи прийдуть сніг, ожеледь та морози.

Павло Башинський

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