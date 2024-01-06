Непогода надвигается на Украину: энергетики в Киевской и Одесской областях переходят в усиленный режим работы

Из-за непогоды в Киевской и Одесской областях энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Как сообщили в ДТЭК, энергетики переходят в усиленный режим работы в Одесской и Киевской областях.

"В связи с ухудшением погодных условий в течение 7-9 января энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы и готовятся максимально быстро ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения", - сообщили в ДТЭК.

Напомним

В воскресенье в Украине ожидается существенное осложнение погоды. В Украину с севера Европы придут снег, гололед и морозы.