Непогода надвигается на Украину: энергетики в Киевской и Одесской областях переходят в усиленный режим работы
Киев • УНН
Энергетики ДТЭК в Киевской и Одесской областях готовятся к непогоде, переходят в усиленный режим работы для ликвидации возможных отключений.
Из-за непогоды в Киевской и Одесской областях энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
Как сообщили в ДТЭК, энергетики переходят в усиленный режим работы в Одесской и Киевской областях.
"В связи с ухудшением погодных условий в течение 7-9 января энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы и готовятся максимально быстро ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения", - сообщили в ДТЭК.
Напомним
В воскресенье в Украине ожидается существенное осложнение погоды. В Украину с севера Европы придут снег, гололед и морозы.
Непогода надвигается на Украину: энергетики в Киевской и Одесской областях переходят в усиленный режим работы
Энергетики ДТЭК в Киевской и Одесской областях готовятся к непогоде, переходят в усиленный режим работы для ликвидации возможных отключений.
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