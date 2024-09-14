Україна розширила представлені США цілі для ударів ATACMS на території рф - Reuters
Київ • УНН
Київ розширив список потенційних цілей для ударів ATACMS на території рф. Окрім авіабаз, тепер включено командні центри, склади та місця зосередження військ.
Київ просив США про удари ATACMS по авіабазах рф, але змінив цілі для ударів. Про це пише Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.
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За даними видання, Україна спершу просила США використовувати ракети великої дальності ATACMS для ураження російських авіабаз, однак тепер потенційні цілі для українських далекобійних ударів розширились. Зокрема туди потрапили російські військові командні центри, склади пального й озброєння, місця зосередження військ.
Джерела видання повідомили, що Україна передала США і Великій Британії список потенційних цілей на території Росії, які можуть бути уражені західною далекобійною зброєю, якщо це буде дозволено.
Як стало відомо, цілі змінились після того, як Пентагон заявив, що 90% російських літаків, які запускають планерні бомби, що є однією з головних загроз для України, знаходяться на аеродромах, розташованих щонайменше за 300 кілометрів від підконтрольної Україні території.
Нагадаємо
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна має право бити по території рф зброєю партнерів згідно з міжнародним правом. Він також назвав погрози путіна лише "погрозами".
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