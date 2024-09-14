Украина расширила представленные США цели для ударов ATACMS на территории рф - Reuters

Киев просил США об ударах ATACMS по авиабазам рф, но изменил цели для ударов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным издания, Украина сначала просила США использовать ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских авиабаз, однако теперь потенциальные цели для украинских дальнобойных ударов расширились. В частности туда попали российские военные командные центры, склады горючего и вооружения, места сосредоточения войск.

Источники издания сообщили, что Украина передала США и Великобритании список потенциальных целей на территории россии, которые могут быть поражены западным дальнобойным оружием, если это будет разрешено.

Как стало известно, цели изменились после того, как Пентагон заявил, что 90% российских самолетов, которые запускают планерные бомбы, что является одной из главных угроз для Украины, находятся на аэродромах, расположенных минимум в 300 километрах от подконтрольной Украине территории.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина имеет право бить по территории рф оружием партнеров согласно международному праву. Он также назвал угрозы путина лишь "угрозами".

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