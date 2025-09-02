$41.370.05
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 27877 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 56788 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 74306 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 44758 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 97553 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 40537 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 72213 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 51989 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 103289 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Україна встановила рекорд експорту електроенергії після інтеграції до ENTSO-E

Київ • УНН

 • 268 перегляди

У серпні Україна збільшила експорт електроенергії на 60%, досягнувши 450 тис. МВт*год. Це найбільший показник з часу інтеграції до ENTSO-E, зміцнюючи енергетичну незалежність.

Україна встановила рекорд експорту електроенергії після інтеграції до ENTSO-E

У серпні Україна збільшила експорт електроенергії на 60% порівняно з попереднім місяцем, довівши обсяг до рекордних 450 тис. МВт*год. Це найбільший показник за місяць з часу інтеграції української енергосистеми до європейської мережі ENTSO-E, повідомляє ExPro, пише УНН.

Деталі

Найбільші обсяги експорту припали на Угорщину – понад 170 тис. МВтгод (38% від загального експорту) та Молдову – 29%. За три місяці – червень-серпень – Україна поставила до Угорщини понад 380 тис. МВтгод електроенергії, що на 27% перевищує імпорт із цього напрямку за той самий період.

Водночас імпорт електроенергії до України у серпні зріс лише на 2,5% – до 264 тис. МВт*год. Основне постачання залишилося з Угорщини (41% від загального імпорту), тоді як поставки з Польщі та Словаччини скоротилися. У порівнянні з серпнем минулого року імпорт скоротився майже на половину – на 44%.

Зростання експорту свідчить про зміцнення позицій України на європейському енергетичному ринку та підвищення енергетичної незалежності країни.

Запоріжжя повністю відновило електропостачання після російської атаки 30 серпня31.08.25, 07:05 • 7948 переглядiв

Степан Гафтко

Економіка
Електроенергія
Словаччина
Угорщина
Україна
Молдова
Запоріжжя
Польща