Україна встановила рекорд експорту електроенергії після інтеграції до ENTSO-E

У серпні Україна збільшила експорт електроенергії на 60% порівняно з попереднім місяцем, довівши обсяг до рекордних 450 тис. МВт*год. Це найбільший показник за місяць з часу інтеграції української енергосистеми до європейської мережі ENTSO-E, повідомляє ExPro, пише УНН.

Деталі

Найбільші обсяги експорту припали на Угорщину – понад 170 тис. МВтгод (38% від загального експорту) та Молдову – 29%. За три місяці – червень-серпень – Україна поставила до Угорщини понад 380 тис. МВтгод електроенергії, що на 27% перевищує імпорт із цього напрямку за той самий період.

Водночас імпорт електроенергії до України у серпні зріс лише на 2,5% – до 264 тис. МВт*год. Основне постачання залишилося з Угорщини (41% від загального імпорту), тоді як поставки з Польщі та Словаччини скоротилися. У порівнянні з серпнем минулого року імпорт скоротився майже на половину – на 44%.

Зростання експорту свідчить про зміцнення позицій України на європейському енергетичному ринку та підвищення енергетичної незалежності країни.

