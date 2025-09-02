Украина установила рекорд экспорта электроэнергии после интеграции в ENTSO-E

В августе Украина увеличила экспорт электроэнергии на 60% по сравнению с предыдущим месяцем, доведя объем до рекордных 450 тыс. МВт*ч. Это самый большой показатель за месяц с момента интеграции украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E, сообщает ExPro, пишет УНН.

Детали

Наибольшие объемы экспорта пришлись на Венгрию – более 170 тыс. МВтч (38% от общего экспорта) и Молдову – 29%. За три месяца – июнь-август – Украина поставила в Венгрию более 380 тыс. МВтч электроэнергии, что на 27% превышает импорт с этого направления за тот же период.

В то же время импорт электроэнергии в Украину в августе вырос лишь на 2,5% – до 264 тыс. МВт*ч. Основные поставки остались из Венгрии (41% от общего импорта), тогда как поставки из Польши и Словакии сократились. По сравнению с августом прошлого года импорт сократился почти наполовину – на 44%.

Рост экспорта свидетельствует об укреплении позиций Украины на европейском энергетическом рынке и повышении энергетической независимости страны.

