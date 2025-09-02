$41.370.05
11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Украина установила рекорд экспорта электроэнергии после интеграции в ENTSO-E

Киев • УНН

 • 90 просмотра

В августе Украина увеличила экспорт электроэнергии на 60%, достигнув 450 тыс. МВт*ч. Это самый большой показатель со времени интеграции в ENTSO-E, укрепляющий энергетическую независимость.

Украина установила рекорд экспорта электроэнергии после интеграции в ENTSO-E

В августе Украина увеличила экспорт электроэнергии на 60% по сравнению с предыдущим месяцем, доведя объем до рекордных 450 тыс. МВт*ч. Это самый большой показатель за месяц с момента интеграции украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E, сообщает ExPro, пишет УНН.

Детали

Наибольшие объемы экспорта пришлись на Венгрию – более 170 тыс. МВтч (38% от общего экспорта) и Молдову – 29%. За три месяца – июнь-август – Украина поставила в Венгрию более 380 тыс. МВтч электроэнергии, что на 27% превышает импорт с этого направления за тот же период.

В то же время импорт электроэнергии в Украину в августе вырос лишь на 2,5% – до 264 тыс. МВт*ч. Основные поставки остались из Венгрии (41% от общего импорта), тогда как поставки из Польши и Словакии сократились. По сравнению с августом прошлого года импорт сократился почти наполовину – на 44%.

Рост экспорта свидетельствует об укреплении позиций Украины на европейском энергетическом рынке и повышении энергетической независимости страны.

Запорожье полностью восстановило электроснабжение после российской атаки 30 августа31.08.25, 07:05 • 7948 просмотров

Степан Гафтко

Экономика
Электроэнергия
Словакия
Венгрия
Украина
Молдова
Запорожье
Польша