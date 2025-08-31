Запорожье полностью восстановило электроснабжение после российской атаки 30 августа
Киев • УНН
Все абоненты Запорожья, остававшиеся без света после российской атаки в ночь на 30 августа, уже запитаны. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров поблагодарил энергетиков за их труд.
В Запорожье все абоненты, остававшиеся без света после российской атаки в ночь на 30 августа, сейчас уже подключены. Об этом информирует глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Свет вернулся в каждый дом. Все абоненты, остававшиеся без электричества после атаки, уже подключены. Спасибо энергетикам за их труд.
"Спасибо энергетикам за их труд", - добавил Федоров.
Напомним
Ночью 30 августа российская армия нанесла не менее 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия.
Накануне сообщалось, что в Запорожье энергетики восстановили электроснабжение большинству потребителей после ночной вражеской атаки 30 августа. Газоснабжение еще не вернули в три многоэтажки и 32 частных дома.