Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 13825 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 36558 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 64329 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 79707 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 97879 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 248883 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 107310 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84189 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98267 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 314122 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Запорожье полностью восстановило электроснабжение после российской атаки 30 августа

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Все абоненты Запорожья, остававшиеся без света после российской атаки в ночь на 30 августа, уже запитаны. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров поблагодарил энергетиков за их труд.

Запорожье полностью восстановило электроснабжение после российской атаки 30 августа

В Запорожье все абоненты, остававшиеся без света после российской атаки в ночь на 30 августа, сейчас уже подключены. Об этом информирует глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Свет вернулся в каждый дом. Все абоненты, остававшиеся без электричества после атаки, уже подключены. Спасибо энергетикам за их труд.

- говорится в сообщении главы Запорожской ОВА.

"Спасибо энергетикам за их труд", - добавил Федоров.

Напомним

Ночью 30 августа российская армия  нанесла не менее 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия.

Накануне сообщалось, что в Запорожье энергетики восстановили электроснабжение большинству потребителей после ночной вражеской атаки 30 августа. Газоснабжение еще не вернули в три многоэтажки и 32 частных дома.

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Запорожье