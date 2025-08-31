Запоріжжя повністю відновило електропостачання після російської атаки 30 серпня
Київ • УНН
Усі абоненти Запоріжжя, які залишалися без світла після російської атаки в ніч проти 30 серпня, вже заживлені. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров подякував енергетикам за їхню працю.
Світло повернулося в кожен дім. Усі абоненти, які залишалися без електрики після атаки, вже заживлені. Дякую енергетикам за їхню працю.
"Дякую енергетикам за їхню працю", - додав Федоров.
Нагадаємо
Вночі 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та промислові підприємства.
Напередодні повідомлялося, що у Запоріжжі енергетики відновили електропостачання більшості споживачів після нічної ворожої атаки 30 серпня. Газопостачання ще не повернули до трьох багатоповерхівок та 32 приватних будинків.