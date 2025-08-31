$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 13415 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 35510 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 63578 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 78907 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 97200 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 248639 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 107053 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84126 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98194 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 313699 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Запоріжжя повністю відновило електропостачання після російської атаки 30 серпня

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Усі абоненти Запоріжжя, які залишалися без світла після російської атаки в ніч проти 30 серпня, вже заживлені. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров подякував енергетикам за їхню працю.

Запоріжжя повністю відновило електропостачання після російської атаки 30 серпня

У Запоріжжі всі абоненти, які залишалися без світла після російської атаки у ніч проти 30 серпня, наразі вже заживлені. Про це інформує глава Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Світло повернулося в кожен дім. Усі абоненти, які залишалися без електрики після атаки, вже заживлені. Дякую енергетикам за їхню працю.

- йдеться у повідомленні очільника Запорізької ОВА.

"Дякую енергетикам за їхню працю", - додав Федоров.

Нагадаємо

Вночі 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та промислові підприємства.

Напередодні повідомлялося, що у Запоріжжі енергетики відновили електропостачання більшості споживачів після нічної ворожої атаки 30 серпня. Газопостачання ще не повернули до трьох багатоповерхівок та 32 приватних будинків.

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Запоріжжя