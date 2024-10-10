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Україна повністю контролює всю протяжність кордону з білоруссю - Демченко

Україна повністю контролює всю протяжність кордону з білоруссю - Демченко

Київ • УНН

 • 10807 перегляди

Речник ДПСУ повідомив про повний контроль кордону з білоруссю від Волині до Чернігівщини. Продовжується укріплення лінії кордону, а підрозділи розвідки стежать за ситуацією в глибині території білорусі.

Україна повністю контролює всю протяжність кордону з білоруссю від Волині до Чернігівщини. Нестандартних ситуацій не фіксується. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ситуація (на кордоні з  білоруссю - ред.) незмінна. Повністю контролюємо всю протяжність кордону з білоруссю від Волині до Чернігівщини. Якихось нестандартних ситуацій не фіксується. Але попри все це напрямок кордону з білоруссю для нас важливий, він несе певну загрозу, адже білорусь залишається у сфері впливу рф

- сказав Демченко. 

Він зазначив, що підрозділи розвідки та Міністерства оборони, Держприкордонслужби продовжують стежити за тим, що відбувається в глибині території білорусі. Вони аналізують інформацію та оцінюють ризики, які можуть змінювати ситуацію, для того, щоб на всіх ділянках бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. 

Також Демченко повідомив, що продовжується укріплення лінії кордону в інженерному та фортифікаційному відношенні. 

Доповнення

Моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що до білорусі на аеродром "мачулищі" прилетів російський винищувач МіГ-31К, який може нести ракети Х-47М2 "Кинджал". Востаннє літаки данного типу в білорусі був у квітні минулого року.

30 вересня повідомлялося, що у білорусі розпочато черговий етап перевірки з'єднань і військових частин збройних сил. Основний  акцент - на готовності та здатності виконувати завдання військовими частинами та підрозділами ВПС і військ ППО.

У Литві хочуть дозволити збивати метеозонди на кордоні з росією та білоруссю01.10.24, 01:52 • 17307 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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