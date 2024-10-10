Україна повністю контролює всю протяжність кордону з білоруссю - Демченко

Україна повністю контролює всю протяжність кордону з білоруссю від Волині до Чернігівщини. Нестандартних ситуацій не фіксується. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ситуація (на кордоні з білоруссю - ред.) незмінна. Повністю контролюємо всю протяжність кордону з білоруссю від Волині до Чернігівщини. Якихось нестандартних ситуацій не фіксується. Але попри все це напрямок кордону з білоруссю для нас важливий, він несе певну загрозу, адже білорусь залишається у сфері впливу рф - сказав Демченко.

Він зазначив, що підрозділи розвідки та Міністерства оборони, Держприкордонслужби продовжують стежити за тим, що відбувається в глибині території білорусі. Вони аналізують інформацію та оцінюють ризики, які можуть змінювати ситуацію, для того, щоб на всіх ділянках бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій.

Також Демченко повідомив, що продовжується укріплення лінії кордону в інженерному та фортифікаційному відношенні.

Доповнення

Моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що до білорусі на аеродром "мачулищі" прилетів російський винищувач МіГ-31К, який може нести ракети Х-47М2 "Кинджал". Востаннє літаки данного типу в білорусі був у квітні минулого року.

30 вересня повідомлялося, що у білорусі розпочато черговий етап перевірки з'єднань і військових частин збройних сил. Основний акцент - на готовності та здатності виконувати завдання військовими частинами та підрозділами ВПС і військ ППО.

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