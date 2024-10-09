До білорусі вперше за 1,5 року прибув винищувач МіГ-31К пкс рф - “Беларускі Гаюн”
Київ • УНН
Російський винищувач МіГ-31К, здатний нести ракети "Кинджал", прилетів на аеродром "Мачулищі" в Білорусі. Це перший приліт такого літака до Білорусі з квітня 2023 року.
До білорусі на аеродром "Мачулищі" прилетів російський винищувач МіГ-31К, який може нести ракети Х-47М2 "Кинджал". Востаннє літаки данного типу в білорусі був у квітні минулого року.
Про це повідомляє моніторинговий канал "Беларускі Гаюн", передає УНН.
Деталі
За нашими даними, винищувач МіГ-31К пкс рф просто зараз заходить на посадку на аеродром "Мачулищі". Саме винищувачі МіГ-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстані в 2 000 км
Зазначається, що востаннє пара винищувачі МіГ-31 К були у білорусі 1,5 роки тому - 6 квітня 2023 року.
Нагадаємо
6 квітня 2023 року із білорусі в росію відлетіли три МіГ-31К пкс рф.