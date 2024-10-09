В Беларусь впервые за 1,5 года прибыл истребитель МиГ-31К пкс рф - «Беларускі Гаюн»
Киев • УНН
Российский истребитель МиГ-31К, способный нести ракеты «Кинжал», прилетел на аэродром «Мачулищи» в Беларуси. Это первый прилет такого самолета в Беларусь с апреля 2023 года.
В Беларусь на аэродром «Мачулище» прилетел российский истребитель МиГ-31К, который может нести ракеты Х-47М2 «Кинжал». Последний раз самолеты данного типа в Беларуси был в апреле прошлого года.
Об этом сообщает мониторинговый канал «Беларускі Гаюн», передает УНН.
Детали
По нашим данным, истребитель МиГ-31К пкс рф прямо сейчас заходит на посадку на аэродром «Мачулище». Именно истребители МиГ-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и способны запускать их на расстоянии в 2 000 км
Отмечается, что последний раз пара истребителей МиГ-31 К были в Беларуси 1,5 года назад - 6 апреля 2023 года.
Напомним,
6 апреля 2023 года из Беларуси в Россию улетели три МиГ-31К пкс рф.