Із білорусі відлетіли три МіГ-31К вкс рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Із білорусі в росію відлетіли три МіГ-31К вкс рф. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», передає УНН.
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«З білорусі в рф полетіли три МіГ-31К вкс рф. Це борти з реєстраційними номерами RF-92215, RF-92445 і RF-95194», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в білорусі вони перебували з 13 грудня 2022 року, на той момент це була вже друга зміна в білорусі для цього типу літаків. Раніше три МіГи прилітали 16 жовтня 2022 року і пробули в білорусі 46 днів.
Зазначається, що таким чином, цього разу МіГ-31К вкс рф пробули в білорусі 113 днів і за цей час здійснили 39 вильотів:
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- Грудень (з 13 грудня) — 8;
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- Січень — 11;
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- Лютий — 9;
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- Березень — 10;
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- Квітень — 1.
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Моніторингова група нагадує, що 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах, сталося загоряння двигуна одного з МіГ-31К — RF-95194 (номер борту — 50 «синій»), який сьогодні також покинув територію білорусі.
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«Крім того, в рф з білорусі сьогодні полетіли і два винищувачі Су-30 вкс рф, які дислокувалися на аеродромі в Барановичах», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Навчання збройних сил росії і республіки білорусь продовжено як мінімум до 10 квітня.