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Учения России в Беларуси продлили, как минимум, до 10 апреля

Учения России в Беларуси продлили, как минимум, до 10 апреля

Киев • УНН

 • 827501 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Учения вооруженных сил России и республики Беларусь в Беларуси продлены как минимум до 10 апреля. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", передает УНН.

Цитата

«Учения вс рб/рф в Беларуси продлены как минимум до 10 апреля. Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 1-2 апреля были выходными для некоторых полигонов, а другие, которые сконцентрированы в России, продолжат работать без перерыва: «Осиповичский», «Доманово», «Лепельский» и «Обуз-Лесновский», - говорится в сообщении.

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так с 3 апреля и до:

  • 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 08.04;
  • Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 07.04;
  • Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 08.04;
  • Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 09. 04;
  • 212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 07.04;
  • 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 10. 04;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 09.04;
  • Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 09.04.

«Это очередное продление учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составило 49 недель. вс рб улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Беларуси по поручению белорусского правителя александра лукашенко начата проверка боевой готовности вооруженных сил.

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