У білорусі розпочали перевірку бойової готовності армії

Цитата

«Сьогодні... розпочато перевірку бойової готовності збройних сил республіки білорусь», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що заходи мають «комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами при їх приведенні у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання щодо призначення у встановлені терміни».

Міністерство оборони білорусі зазначає, що заплановано пересування військової техніки.

Зокрема, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Доповнення

Лукашенко раніше повторив ядерні загрози, заявивши, що "якщо російське керівництво зрозуміє, що ситуація загрожує розпадом Росії, то буде застосована найстрашніша зброя, допустити цього не можна".