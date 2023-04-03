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У білорусі розпочали перевірку бойової готовності армії

У білорусі розпочали перевірку бойової готовності армії

Київ • УНН

 • 736994 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У білорусі за дорученням білоруського правителя олександра лукашенка розпочато перевірку бойової готовності збройних сил. Про це повідомляє міністерство оборони республіки білорусь, повідомляє УНН.

Цитата

«Сьогодні... розпочато перевірку бойової готовності збройних сил республіки білорусь», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що заходи мають «комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами при їх приведенні у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання щодо призначення у встановлені терміни».

Міністерство оборони білорусі зазначає, що заплановано пересування військової техніки.

Зокрема, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Доповнення

Лукашенко раніше повторив ядерні загрози, заявивши, що "якщо російське керівництво зрозуміє, що ситуація загрожує розпадом Росії, то буде застосована найстрашніша зброя, допустити цього не можна".

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