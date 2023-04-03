В Беларуси начали проверку боевой готовности армии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В беларуси по поручению белорусского правителя александра лукашенко начата проверка боевой готовности вооруженных сил. Об этом сообщает министерство обороны республики беларусь, сообщает УНН.
Цитата
«Сегодня... начата проверка боевой готовности вооруженных сил республики беларусь», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что мероприятия носят «комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки».
Министерство обороны беларуси отмечает, что запланировано передвижение военной техники.
В частности, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
Дополнение
Лукашенко ранее повторил ядерные угрозы, заявив, что "если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом россии, то будет применено самое страшное оружие, допустить этого нельзя".