В Беларуси начали проверку боевой готовности армии

Цитата

«Сегодня... начата проверка боевой готовности вооруженных сил республики беларусь», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что мероприятия носят «комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки».

Министерство обороны беларуси отмечает, что запланировано передвижение военной техники.

В частности, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Дополнение

Лукашенко ранее повторил ядерные угрозы, заявив, что "если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом россии, то будет применено самое страшное оружие, допустить этого нельзя".