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Навчання Росії у Білорусі продовжили, як мінімум, до 10 квітня

Навчання Росії у Білорусі продовжили, як мінімум, до 10 квітня

Київ • УНН

 • 827504 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Навчання збройних сил Росії та республіки Білорусь у Білорусі продовжені як мінімум до 10 квітня. Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн", передає УНН.

Цитата

«Навчання вс рб/рф у Білорусі продовжено як мінімум до 10 квітня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 1-2 квітня були вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані в Росії, продовжать працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський» та «Обуз-Ліснівський», - йдеться в повідомленні.

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 3 квітня і до:

  • 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 08.04;
  • Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 07.04;
  • Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 08.04;
  • Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 09.04;
  • 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 07.04;
  • 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 10.04;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевицький район) до 09.04;
  • Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 09.04.

«Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 49 тижнів. вс рб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду», - наголошується в повідомленні.

Доповнення

У білорусі за дорученням білоруського правителя олександра лукашенка розпочато перевірку бойової готовності збройних сил.

Українські Національні Новини

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