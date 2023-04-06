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Из беларуси улетели три МиГ-31К вкс рф

Из беларуси улетели три МиГ-31К вкс рф

Киев • УНН

 • 772581 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Из беларуси в россию улетели три МиГ-31К вкс рф. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», передает УНН.

Цитата

«Из беларуси в рф улетели три МиГ-31К вкс рф. Это борты с регистрационными номерами RF-92215, RF-92445 и RF-95194», - говориться в сообщении.

Сообщается, что в беларуси они находились с 13 декабря 2022 года на тот момент это была уже вторая смена в беларуси для данного типа самолетов. Ранее три МиГа прилетали 16 октября 2022 году и пробыли в беларуси 46 дней.

Отмечается, что таким образом, в этот раз МиГ-31К вкс рф пробыли в беларуси 113 дней и за это время совершили 39 вылетов:

  • Декабрь (с 13 декабря) — 8;
  • Январь — 11;
  • Февраль — 9;
  • Март — 10;
  • Апрель — 1.

Мониторинговая группа напоминает, что 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах, произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К — RF-95194 (номер борта — 50 «синий»), который сегодня также покинул территорию беларуси.

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«Кроме того, в рф из беларуси сегодня улетели и два истребителя Су-30 вкс рф, которые дислоцировались на аэродроме в Барановичах», - говориться в сообщении.

Дополнение

Учения вооруженных сил россии и республики беларусь продлены как минимум до 10 апреля.

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