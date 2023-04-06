Из беларуси улетели три МиГ-31К вкс рф
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Из беларуси в россию улетели три МиГ-31К вкс рф. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», передает УНН.
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«Из беларуси в рф улетели три МиГ-31К вкс рф. Это борты с регистрационными номерами RF-92215, RF-92445 и RF-95194», - говориться в сообщении.
Сообщается, что в беларуси они находились с 13 декабря 2022 года на тот момент это была уже вторая смена в беларуси для данного типа самолетов. Ранее три МиГа прилетали 16 октября 2022 году и пробыли в беларуси 46 дней.
Отмечается, что таким образом, в этот раз МиГ-31К вкс рф пробыли в беларуси 113 дней и за это время совершили 39 вылетов:
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- Декабрь (с 13 декабря) — 8;
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- Январь — 11;
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- Февраль — 9;
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- Март — 10;
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- Апрель — 1.
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Мониторинговая группа напоминает, что 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах, произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К — RF-95194 (номер борта — 50 «синий»), который сегодня также покинул территорию беларуси.
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«Кроме того, в рф из беларуси сегодня улетели и два истребителя Су-30 вкс рф, которые дислоцировались на аэродроме в Барановичах», - говориться в сообщении.
Дополнение
Учения вооруженных сил россии и республики беларусь продлены как минимум до 10 апреля.