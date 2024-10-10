Украина полностью контролирует всю протяженность границы с беларусью - Демченко

Украина полностью контролирует всю протяженность границы с беларусью от Волыни до Черниговщины. Нестандартных ситуаций не фиксируется. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ситуация (на границе с беларусью - ред.) неизменна. Полностью контролируем всю протяженность границы с беларусью от Волыни до Черниговщины. Каких-то нестандартных ситуаций не фиксируется. Но несмотря на все это направление границы с беларусью для нас важно, оно несет определенную угрозу, ведь беларусь остается в сфере влияния рф - сказал Демченко.

Он отметил, что подразделения разведки и Министерства обороны, Госпогранслужбы продолжают следить за тем, что происходит в глубине территории беларуси. Они анализируют информацию и оценивают риски, которые могут менять ситуацию, для того, чтобы на всех участках быть готовыми к развитию любых ситуаций.

Также Демченко сообщил, что продолжается укрепление линии границы в инженерном и фортификационном отношении.

Дополнение

Мониторинговый канал "беларускі Гаюн" сообщал, что в беларусь на аэродром "мачулищи" прилетел российский истребитель МиГ-31К, который может нести ракеты Х-47М2 "Кинжал". Последний раз самолеты данного типа в беларуси был в апреле прошлого года.

30 сентября сообщалось, что в беларуси начат очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил. Основной акцент - на готовности и способности выполнять задачи воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО.

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