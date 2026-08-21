Україна планувала атакувати московські аеропорти тисячами дронів з ШІ - The Atlantic
Київ • УНН
Операція M&Ms мала ізолювати російську еліту й змусити путіна погодитися на перемир’я. План передбачав автономні удари по аеропортах москви.
На початку цього року Україна планувала атакувати московські аеропорти тисячами дронів зі штучним інтелектом. Про це пише The Atlantic, повідомляє УНН.
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За даними видання, загальмована операція під кодовою назвою "M&Ms" мала на меті ізолювати російську еліту та змусити володимира путіна домовитися про перемир'я.
Українські чиновники звернулися до Президента Володимира Зеленського з ризикованим новим планом припинення війни з росією. Це вимагало б розширення їхньої бомбардувальної кампанії, щоб включити набір цілей та клас зброї, яких вони давно уникали. На додаток до постійних ударів України по російських військових базах, нафтопереробних заводах, лініях постачання та логістичних вузлах, чиновники хотіли запустити хвилі дронів зі штучним інтелектом по московських аеропортах, сподіваючись зупинити міжнародні перевізники від польотів до російської столиці та назад
Вказується, що якби військова операція була б здійснена, вона стала б "жахливою віхою в історії війни: атакою, в якій рої автономних дронів, оснащених системами наведення зі штучним інтелектом, шукали б та вражали б свої цілі без участі пілота-людини".
"Такі системи були випробувані різними країнами в останні роки, включаючи Сполучені Штати. Але законність їхнього використання була предметом активних дискусій щодо можливого порушення законів війни, і вони ніколи не були розгорнуті у великих масштабах", - йдеться у статті.
Нагадаємо
28 липня було зафіксовано атаку безпілотників на підмосков'я, тимчасово призупиняли роботу аеропортів.
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