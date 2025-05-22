В московському аеропорту шереметьєво було скасовано 29 рейсів буцімто через загрозу БПЛА - росЗМІ
Київ • УНН
В аеропорту шереметьєво затримали 29 рейсів на виліт та 33 на приліт через загрозу атаки дронів. Сили ППО рф заявили про збиття 159 українських БПЛА над регіонами росії.
В московському аеропорту шереметьєво було затримано виліт 29 рейсів через загрозу ударів безпілотників. Крім того, аеропорт не зміг прийняти 33 авіарейси, пише УНН з посиланням на російські "ЗМІ".
Деталі
29 рейсів на виліт затримали в аеропорту шереметьєво сьогодні через погрози атаки БпЛА. Ще 33 — на приліт
Також росЗМІ повідомили, що сьогодні сили ППО держави-агресора буцімто збили 159 українських безпілотники.
Тим часом з 8 ранку до 20:00 сили ППО збили 159 українських безпілотників над регіонами росії, з них 22 — над московським регіоном, повідомили в мо рф
Доповнення
Російські регіони зазнали масованої атаки дронів. Під ударом опинилися москва, тула, орел, курськ, бєлгород та інші області. Повідомляється про збиті дрони та тимчасові обмеження в аеропорту внуково.
У рф тривожно: через атаку дронів продовжують обмеження мобільного інтернету, закривають аеропорти22.05.25, 11:24 • 2074 перегляди