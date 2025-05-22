В московському аеропорту шереметьєво було скасовано 29 рейсів буцімто через загрозу БПЛА - росЗМІ

В московському аеропорту шереметьєво було затримано виліт 29 рейсів через загрозу ударів безпілотників. Крім того, аеропорт не зміг прийняти 33 авіарейси, пише УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

29 рейсів на виліт затримали в аеропорту шереметьєво сьогодні через погрози атаки БпЛА. Ще 33 — на приліт

Також росЗМІ повідомили, що сьогодні сили ППО держави-агресора буцімто збили 159 українських безпілотники.

Тим часом з 8 ранку до 20:00 сили ППО збили 159 українських безпілотників над регіонами росії, з них 22 — над московським регіоном, повідомили в мо рф