У рф тривожно: через атаку дронів продовжують обмеження мобільного інтернету, закривають аеропорти
Київ • УНН
Влада рф запроваджує тимчасові обмеження на мобільний інтернет в орловській області через триваючі атаки дронів. Також повідомляється про закриття аеропортів у московському регіоні.
У росії далі тривожно - після нічної дронової атаки продовжують фіксувати дрони у низці областей. В орловській області ввели тимчасові обмеження у роботі мобільного інтернету та надання послуг зв'язку. Продовжують обмеження у низці аеропортів. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
Деталі
"Збройними силами російської федерації ухвалено рішення про запровадження тимчасових обмежень у роботі мобільного інтернету та надання послуг зв'язку на території регіону", написав губернатор орловської області андрій кличков у телеграм-каналі.
Зазначається, що пов'язано це з дроновими атаками, що продовжуються.
За інформацією губернатора регіону, лише за цю ніч знищено понад 20 безпілотників.
Також він зазначив, що, щойно оперативна ситуація дозволить, доступ відновлять у повному обсязі.
Напередодні про обмеження в роботі мобільного інтернету повідомляли глави липецької, тульської та воронезької областей.
Тим часом росППО відбиває атаки безпілотників на москву, повідомив мер москви сергій собянін. За останню годину, за його даними, збито п'ять БПЛА.
Раніше росавіація повідомила про тимчасове закриття аеропортів "домодєдово" та "жуковський".
Нагадаємо
Уночі росія зазнала атаки дронів. Зокрема, була атакована московська область і тула. міноборони рф стверджує, що було збито 105 дронів.
Генштаб підтвердив ураження важливого об'єкта російського ВПК в орловській області21.05.25, 11:59 • 2508 переглядiв