В рф тревожно: из-за атаки дронов продолжают ограничения мобильного интернета, закрывают аэропорты
Киев • УНН
Власти рф вводят временные ограничения на мобильный интернет в орловской области из-за продолжающихся атак дронов. Также сообщается о закрытии аэропортов в московском регионе.
В россии дальше тревожно - после ночной дроновой атаки продолжают фиксировать дроны в ряде областей. В орловской области ввели временные ограничения в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи. Продолжают ограничения в ряде аэропортов. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
"Вооруженными силами российской федерации принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи на территории региона", написал губернатор орловской области андрей клычков в телеграм-канале.
Отмечается, что связано это с продолжающимися дроновыми атаками.
По информации губернатора региона, только за эту ночь уничтожено более 20 беспилотников.
Также он отметил, что, как только оперативная ситуация позволит, доступ восстановят в полном объеме.
Накануне об ограничениях в работе мобильного интернета сообщали главы липецкой, тульской и воронежской областей.
Тем временем росПВО отбивает атаки беспилотников на москву, сообщил мэр москвы сергей собянин. За последний час, по его данным, сбито пять БПЛА.
Ранее росавиация сообщила о временном закрытии аэропортов "домодедово" и "жуковский".
Напомним
Ночью россия подверглась атаке дронов. В частности, была атакована московская область и тула. минобороны рф утверждает, что было сбито 105 дронов.
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