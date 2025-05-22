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В рф тревожно: из-за атаки дронов продолжают ограничения мобильного интернета, закрывают аэропорты

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Власти рф вводят временные ограничения на мобильный интернет в орловской области из-за продолжающихся атак дронов. Также сообщается о закрытии аэропортов в московском регионе.

В рф тревожно: из-за атаки дронов продолжают ограничения мобильного интернета, закрывают аэропорты

В россии дальше тревожно - после ночной дроновой атаки продолжают фиксировать дроны в ряде областей. В орловской области ввели временные ограничения в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи. Продолжают ограничения в ряде аэропортов. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

"Вооруженными силами российской федерации принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи на территории региона", написал губернатор орловской области андрей клычков в телеграм-канале.

Отмечается, что связано это с продолжающимися дроновыми атаками.

По информации губернатора региона, только за эту ночь уничтожено более 20 беспилотников.

Также он отметил, что, как только оперативная ситуация позволит, доступ восстановят в полном объеме.

Накануне об ограничениях в работе мобильного интернета сообщали главы липецкой, тульской и воронежской областей.

Тем временем росПВО отбивает атаки беспилотников на москву, сообщил мэр москвы сергей собянин. За последний час, по его данным, сбито пять БПЛА.

Ранее росавиация сообщила о временном закрытии аэропортов "домодедово" и "жуковский".

Напомним

Ночью россия подверглась атаке дронов. В частности, была атакована московская область и тула. минобороны рф утверждает, что было сбито 105 дронов.

Генштаб подтвердил поражение важного объекта российского ВПК в орловской области21.05.25, 11:59 • 2504 просмотра

Яна Соколовская

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