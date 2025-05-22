В московском аэропорту шереметьево было отменено 29 рейсов якобы из-за угрозы БПЛА - росСМИ
Киев • УНН
В аэропорту шереметьево задержали 29 рейсов на вылет и 33 на прилет из-за угрозы атаки дронов. Силы ПВО рф заявили о сбитии 159 украинских БПЛА над регионами россии.
В московском аэропорту шереметьево была задержана вылет 29 рейсов из-за угрозы ударов беспилотников. Кроме того, аэропорт не смог принять 33 авиарейса, пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
29 рейсов на вылет задержали в аэропорту шереметьево сегодня из-за угроз атаки БпЛА. Еще 33 - на прилет
Также росСМИ сообщили, что сегодня силы ПВО государства-агрессора якобы сбили 159 украинских беспилотника.
Тем временем с 8 утра до 20:00 силы ПВО сбили 159 украинских беспилотников над регионами россии, из них 22 - над московским регионом, сообщили в мо рф
Дополнение
Российские регионы подверглись массированной атаке дронов. Под ударом оказались москва, тула, орел, курск, белгород и другие области. Сообщается о сбитых дронах и временных ограничениях в аэропорту внуково.
В рф тревожно: из-за атаки дронов продолжают ограничения мобильного интернета, закрывают аэропорты22.05.25, 11:24 • 2076 просмотров