В московском аэропорту шереметьево было отменено 29 рейсов якобы из-за угрозы БПЛА - росСМИ

В московском аэропорту шереметьево была задержана вылет 29 рейсов из-за угрозы ударов беспилотников. Кроме того, аэропорт не смог принять 33 авиарейса, пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

29 рейсов на вылет задержали в аэропорту шереметьево сегодня из-за угроз атаки БпЛА. Еще 33 - на прилет

Также росСМИ сообщили, что сегодня силы ПВО государства-агрессора якобы сбили 159 украинских беспилотника.

Тем временем с 8 утра до 20:00 силы ПВО сбили 159 украинских беспилотников над регионами россии, из них 22 - над московским регионом, сообщили в мо рф