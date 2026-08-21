Украина планировала атаковать московские аэропорты тысячами дронов с ИИ — The Atlantic
Киев • УНН
Операция M&Ms должна была изолировать российскую элиту и заставить путина согласиться на перемирие. План предусматривал автономные удары по аэропортам москвы.
В начале этого года Украина планировала атаковать московские аэропорты тысячами дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет The Atlantic, сообщает УНН.
Детали
По данным издания, приостановленная операция под кодовым названием "M&Ms" была направлена на изоляцию российской элиты и принуждение владимира путина к соглашению о перемирии.
Украинские чиновники обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с рискованным новым планом прекращения войны с россией. Это потребовало бы расширения их бомбардировочной кампании, чтобы включить набор целей и класс оружия, которых они давно избегали. В дополнение к постоянным ударам Украины по российским военным базам, нефтеперерабатывающим заводам, линиям снабжения и логистическим узлам чиновники хотели запустить волны дронов с искусственным интеллектом по московским аэропортам, надеясь остановить международных перевозчиков от полетов в российскую столицу и обратно
Указывается, что если бы военная операция была осуществлена, она стала бы "ужасающей вехой в истории войны: атакой, в которой рои автономных дронов, оснащенных системами наведения с искусственным интеллектом, искали бы и поражали свои цели без участия пилота-человека".
"Такие системы испытывались различными странами в последние годы, включая Соединенные Штаты. Но законность их использования была предметом активных дискуссий относительно возможного нарушения законов войны, и они никогда не развертывались в больших масштабах", - говорится в статье.
Напомним
28 июля была зафиксирована атака беспилотников на Подмосковье, работа аэропортов временно приостанавливалась.
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