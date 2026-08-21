Украина планировала атаковать московские аэропорты тысячами дронов с ИИ — The Atlantic

В начале этого года Украина планировала атаковать московские аэропорты тысячами дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет The Atlantic, сообщает УНН.

Детали

По данным издания, приостановленная операция под кодовым названием "M&Ms" была направлена на изоляцию российской элиты и принуждение владимира путина к соглашению о перемирии.

Украинские чиновники обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с рискованным новым планом прекращения войны с россией. Это потребовало бы расширения их бомбардировочной кампании, чтобы включить набор целей и класс оружия, которых они давно избегали. В дополнение к постоянным ударам Украины по российским военным базам, нефтеперерабатывающим заводам, линиям снабжения и логистическим узлам чиновники хотели запустить волны дронов с искусственным интеллектом по московским аэропортам, надеясь остановить международных перевозчиков от полетов в российскую столицу и обратно - пишет СМИ со ссылкой на два неназванных источника, непосредственно осведомленных о плане.

Указывается, что если бы военная операция была осуществлена, она стала бы "ужасающей вехой в истории войны: атакой, в которой рои автономных дронов, оснащенных системами наведения с искусственным интеллектом, искали бы и поражали свои цели без участия пилота-человека".

"Такие системы испытывались различными странами в последние годы, включая Соединенные Штаты. Но законность их использования была предметом активных дискуссий относительно возможного нарушения законов войны, и они никогда не развертывались в больших масштабах", - говорится в статье.

Напомним

28 июля была зафиксирована атака беспилотников на Подмосковье, работа аэропортов временно приостанавливалась.

В московском аэропорту шереметьево было отменено 29 рейсов якобы из-за угрозы БПЛА - росСМИ